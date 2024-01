"1000 Eyes": Disneyfiguren & die PKK im Schauspielhaus

Cowboy Woody & die PKK

Am Schluss steht wieder ein Film, der 1958 gedrehte Horrorfilm "The Blob" über einen menschenfressenden Schleimpilz, und der Satz: "Der Trailer des Films endet mit dem Satz: 'Terror has no shape.'" Die 1981 in Teheran geborene Regisseurin und Performancekünstlerin Rahimi freilich geht den gegenteiligen Weg: Sie fügt der Geschichte um die kurdische Filmstudentin Asma, die in Paris ihren Abschlussfilm über die Jänner 2013 verübte Ermordung der kurdischen Widerstandskämpferinnen Sakine Cansiz, Fidan Doğan und Leyla Söylemez drehen will und plötzlich verschwindet, eine Vielzahl von Film- und Zeichentrick-Figuren hinzu.