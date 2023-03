"Szenen einer Ehe" feiert im Theater & Kino den 50. Geburtstag

Nestroy-Preisträger inszeniert in Wien

Die Bühneninszenierung von Markus Öhrn, schwedischer Künstler und Regisseur, feiert am 30. März Premiere im Volx. Der Nestroy-Preisträger ist bekannt für seinen kritischen Umgang mit Geschlechterrollen und Strukturen der Unterdrückung. Mit einer minimalistischen, aber bildgewaltigen Inszenierung tastet er sich lose an die Bergmansche Vorlage heran.

Wenn Harmonie in Scheidung mündet

Johan und Marianne gelten als perfektes Ehepaar – und wie könnte das auch nicht stimmen, schließlich sind sie bereits seit zehn Jahren verheiratet, sogar in der Zeitung wurde über ihre harmonische Beziehung berichtet. Dass nun alles den Bach heruntergeht, passt so gar nicht in dieses Bild. Marianne ist geschockt, als ihr Johan offenbart, eine andere zu lieben und die Scheidung zu wollen. Ständiger Streit und Eifersucht bestimmen fortan das Zusammenleben. Trotzdem ist kein sauberer Schnitt möglich, denn gänzlich ohne einander können die beiden auch nicht sein.

Auch wenn einige seiner Filme vor schwer verständlicher Symbolik nur so überquellen, hat Ingmar Bergman mit “Szenen einer Ehe” ein zeitloses und zugängliches Werk geschaffen. “Zugänglich” im Sinne von: Fast alle Menschen haben schon einmal eine Trennung durchgemacht und können deshalb die komplexen Gefühle des Paares nachempfinden.