Zwischen Identität und Asyl

Billy, der in Großbritannien geboren wurde, fragt sich, warum seine Eltern ihm nicht einen landestypischen Namen wie Adam oder Daniel gegeben haben, um nicht ständig auf seine Herkunft reduziert zu werden. Bereits in der Schule wurde er wegen seiner Hautfarbe, seines Gewichts und seiner sexuellen Orientierung gemobbt. Er mutiert zum fitnesssüchtigen, Grindr-abhängigen Snob, der nie mit pakistanischen Männern schlafen würde und ausschließlich Ausschau nach White Men hält.

Zafar, der im Gegensatz zu Billy bereits verliebt war, schlägt sich mit anderen Traumata herum: Sein Partner wurde in Pakistan ermordet, ihm droht das gleiche Schicksal, er sollte in sein Dorf in der Nähe von Lahore abgeschoben werden. Immer wieder muss Zafar vor Behörden seine Flucht schildern, mit allen Details, Bildern und Videos, um die Glaubhaftigkeit seiner Story zu untermauern. Dem Protagonisten wird vorgeworfen, nicht "schwul genug" zu gehen, er müsse sich mehr in die LGBTQIA-Community integrieren. Damit zeigt Autor Waleed Akhtar die problematische Lage von queeren Asylsuchenden in Großbritannien auf.