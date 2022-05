Im Theater der Jugend stehen die Zeichen auf Veränderung

Transparenz und Qualität

"Wir wären nie auf die Idee gekommen, uns über eine Nicht-Verlängerung Gedanken zu machen. In unseren Augen war das ein unkündbarer Vertrag", schildert die Ex-Politikerin, die einst von Wiens Bürgermeister Michael Häupl an die Spitze des Vereins berufen wurde, freimütig. Sie könne sich an keine Sitzung erinnern, in der Birkmeirs Weiterverbleib als künstlerischer Leiter in Zweifel gezogen wäre. "Er ist immer gelobt worden." Auch die Mitteilungen, es lägen Regieangebote für andere Häuser vor, seien immer positiv aufgenommen worden. "Für das Theater ist es ja eine Ehre, wenn der Leiter auch anderswo als Regisseur gefragt ist", so Hawlicek. "Wir waren stolz darauf." So wird Thomas Birkmeir etwa im kommenden Herbst "Alice im Wunderland" am Thalia Theater Hamburg inszenieren.

Dass es im Sinne von Transparenz und Qualität angebracht hätte sein können, regelmäßig externe Evaluierungen durchführen zu lassen, um zumindest alle fünf Jahre bestätigt zu bekommen, dass die künstlerischer Leitung weiter zu Recht das Vertrauen des Vorstands genieße, sei niemandem in den Sinn gekommen, sagt Hawlicek. Der Stichtag ist somit jedes Jahr aufs Neue verstrichen, ohne auch nur zur Kenntnis genommen worden zu sein: "Mir war das nicht bewusst." Man sei immer davon ausgegangen, dass bei Personalia nicht der Verein, sondern die Politik initiativ werden müsse.

Shakespeare-Abenteuer in Vorbereitung

Doch nun scheinen die Dinge doch in Bewegung zu kommen. Hilde Hawlicek, die vor einem Monat ihren 80. Geburtstag gefeiert hat, möchte ihren Vorstandsvorsitz bald zurücklegen. Und der Theater der Jugend-Chef, der derzeit die Wiederaufnahme seines "großen Shakespeare-Abenteuers" vorbereitet, soll ein Gespräch mit Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) gehabt haben. Man könne bestätigen, dass Gespräche zur Findung eines Ausstiegsszenarios begonnen hätten, heißt es dazu aus dem Büro der Stadträtin. Schließlich sei bei einer Nicht-Verlängerung etwa die Frage von Fristen zu klären. Ende Juni tagt der Vereinsvorstand, um die neue kaufmännische Leitung zu bestellen. Recht gut möglich, dass dabei erstmals auch das Wort Stichtag fallen wird.