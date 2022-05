Das neue Museum soll als lebendiger Ort der Vermittlung und Diskussion von Schwarzer Kunst und Geschichte dienen. Nach der feierlichen Eröffnung am 14. Mai gibt es zahlreiche Programmpunkte, in deren Rahmen die BesucherInnen das ÖMSUBM kennenlernen können. Besonderes Highlight ist wohl der Abend für Arabella Kiesbauer (11. Juni, 18:00), an dem ihr Einfluss auf die österreichische Popkultur und Medienlandschaft gefeiert wird.