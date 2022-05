Theater Drachengasse: "Polar" gewinnt Nachwuchswettbewerb

Das dystopische Stück "Polar" hat den Nachwuchswettbewerb des Wiener Theaters Drachengasse für sich entschieden - die Macher erhielten dafür 10.000 Euro und die Chance, ihre Inszenierung abendfüllend auszuarbeiten und zu zeigen. Unter dem Motto "Einfach Radikal" wurde am Samstag nicht nur der Jurypreis, sondern auch ein Publikumspreis vergeben - er ging an "Sorry, nochmal - Reise zum Grund der Scham", das sich mit einem der unangenehmeren menschlichen Gefühle beschäftigt.