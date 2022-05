Die Jubiläumssaison wird "geplant als ein Sommer wie damals", versichert Nuschin Vossoughi. Auch im kleinen Theater am Spittelberg freut man sich auf corona-restriktionsfreie Vorstellungen, "schließlich macht die Nähe zum Publikum genau jene einzigartige Atmosphäre aus, die uns auszeichnet".

20 Jahre Theater am Spittelberg

20 Jahre Theater am Spittelberg - das bedeutet (nach Zählung des Hauses) 3.000 Vorstellungen, 9.000 Künstlerinnen und Künstler, 300.000 Besucherinnen und Besucher. Im Mai 2003 hatte Vossoughi die Pawlatschenbühne in Wien-Neubau, 1983 bis 1994 Heimstatt des Jura-Soyfer-Theaters, als Sommerbühne eröffnet. Mittlerweile spielt man in einem 2010 runderneuerten Theater acht Monate im Jahr. "Dafür haben wir im Sommer so viel Konkurrenz bekommen wie nie zuvor", verweist die Direktorin auf die vielen Sommerbühnen, die in der Pandemiezeit wie Schwammerln aus dem feuchten Boden gewachsen sind: die von Georg Hoanzl und Michael Niavarani initiierte "Theater im Park" beim Belvedere, Viktor Gernots "Praterbühne", die "Sommer Rhapsodie" im Garten des Palais Liechtenstein - sie alle haben in ihren Programmen nicht unerhebliche Schnittmengen.

Doch das Theater am Spittelberg hat nicht nur ein Stammpublikum, sondern auch treue KünstlerInnen, die gerne wiederkommen und nicht selten in der intimen Wohnzimmer-Atmosphäre etwas Besonderes ausprobieren.