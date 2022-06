Premieren in der neuen Saison

Derzeit halte man bei rund 15-16.000 Abonnenten, sagte der Theaterleiter. Das seien 1.500 bis 2.000 weniger als vor der Pandemie, "und wir werden uns sehr viel einfallen lassen, sie zurückzuholen". Etwa mit "Anna Karenina" ("Silvia Meisterle in einer großen Titelrolle - das hat sie sich verdient."), dem Start einer politischen Ibsen-Trilogie in der Inszenierung von David Bösch (Günter Franzmeier kommt fix ins Ensemble und spielt den Badearzt Stockmann) oder einer "Ritter, Dene, Voss"-Inszenierung von Peter Wittenberg (er inszeniert mit Sandra Cervik in der Ritter-Rolle und Maria Köstlinger in der Dene-Rolle sowie Johannes Krisch die siebente Bernhard-Premiere der Direktion Föttinger).

"Wir gehen sehr siegesbewusst in die nächste Spielzeit", versicherte Föttinger. 2 Mio. Euro habe man sich durch das Fertigproben von Produktionen für die kommenden zwei Spielzeiten erspart, insgesamt müsse man in diesen beiden Jahren 7 Mio. einsparen, "das ist das große Problem". Der Aufsichtsrat habe dem Theater auferlegt, nicht wie bisher mit 10 Mio. Euro Jahreseinnahmen zu kalkulieren. "Jetzt müssen wir mit 7,5 Mio. Euro rechnen, aber Bund und Stadt Wien sind nicht bereit, die Differenz abzudecken." Die Unternehmensberatungsfirma BDO habe aufgezeigt: "Unser Einsparungspotenzial ist, dass wir weitaus weniger produzieren. Es war ja ein verrücktes Unternehmen, es ging immer nur um: spielen, spielen, spielen!" Daher werde man Schließtage einführen und Doppelvorstellungen streichen. Diese Entlastungen für das Theater sollen dauerhaft bleiben. Doch in der übernächsten Saison will Föttinger wieder mehr Premieren als heuer anbieten, wo man einige Wiederaufnahmen noch nicht im Abo angeboten habe. "Das ist das Sparprogramm, das möglich ist durch die vorproduzierten Produktionen."