Gewinne Karten für "Rose"

Wir verlosen 2x2 Tickets für “Rose” am 3. März 2023 (20:00) im Theater Nestroyhof Hamakom.

Um an der Verlosung teilzunehmen, postet uns in die Kommentar-Box hier unter dem Artikel, ob ihr schon einmal im Theater Nestroyhof Hamakom wart oder ob es vielleicht euer erster Besuch wäre – wir sind neugierig! (Hinweis: bitte achte bei der Angabe deiner Email-Adresse darauf, dass es eine Adresse ist, deren Post- und Spam-Eingang du regelmäßig kontrollierst, da wir die GewinnerInnen per Email verständigen).

Die Redaktion wünscht viel Glück!