Corona-Verschärfungen als "Hürde" für Publikum

Keine konkreten Zahlen wollte das Volkstheater nennen, das nach der Renovierung nun unter dem neuen Direktor Kay Voges in die erste volle Saison startete. "Wir müssen feststellen, dass die (wohl berechtigten) Warnungen und Verschärfungen in Sachen Covid den Verkauf von Karten nicht beflügeln. Die Kartenverkäufe liegen unter den Erwartungen", heißt es in dem der APA übermittelten Statement. Die Auflösung des "Premierenstaus" in Wien führe dazu, "dass die Aufmerksamkeit auf Produktionen extrem kurz ist und Produktionen nicht in den Köpfen der Zuschauer*innen verankert werden können". Das Volkstheater leide zusätzlich an der Tatsache, "dass alles neu ist (Gebäude, künstlerische Leitung, Ensemble, lange Schließung) und wir feststellen müssen, dass das neue Volkstheater-Angebot noch nicht zur Routine der Wiener*innen gehört". Die Covid-Auflagen würden dazu führen, dass Theater von vielen Besuchern als wenig einladend wahrgenommen werden. "Die aktuellen Verschärfungen - so wichtig diese sein mögen - sind eine weitere Hürde bei der Mobilisierung der Zuschauer*innen", heißt es.