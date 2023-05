"Dudelsackpfeifer" und "Candide"

So kehrt etwa Tobias Kratzer, Hamburger Staatsopern-Intendant in spe, der in der aktuellen Saison bereits Rossinis "Gazza ladra" präsentierte, zurück und gestaltet mit Jaromír Weinbergers "Schwanda, der Dudelsackpfeifer" die nächste Volksoper (Premiere am 18. November) - als tiefenpsychologische Paartherapie mit Shootingstar André Schuen in der Titelpartie. Lydia Steier, die in Österreich vor allem durch ihre Interpretation der "Zauberflöte" bei den Salzburger Festspielen bekannt wurde, gibt ihr Wiener Debüt mit Leonard Bernsteins Genrehybrid "Candide" am 17. Jänner 2024. "Ein Wagnis ist die Operette immer", freut sich Herheim auf das Projekt.