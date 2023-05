Inspiriert wurde "Ganymed Bridge" - Premiere ist am 5. Mai - von den Texten der US-Biologin und Philosophin Donna Haraway: "Der Mensch muss lernen, weniger tödlich zu sein, und sich entlang erfinderischer Verbindungslinien verwandt machen." Unter der Leitung von Jacqueline Kornmüller und Wolf wurden 30 Autorinnen und Autoren, Komponierende sowie Performende eingeladen, Auftragswerke über Objekte der zoologischen Schausäle im NHM sowie über Meisterwerke der Gemäldegalerie im KHM zu schreiben. "Am Anfang stand die Idee, tatsächlich eine Brücke zu bauen, es gab auch Gespräche mit Architekten", erzählte Wolf bei einem Pressetermin in NHM. "Aber das hat sich nicht realisieren lassen."