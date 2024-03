Der Wiener Stadtrechnungshof (StRH) hat nach einer Prüfung des in Wien ansässigen Theatervereins Toxic Dreams zahlreiche Empfehlungen ausgesprochen. So habe es im Prüfzeitraum (2020-22) etwa entgegen der Statuten keine Generalversammlungen gegeben, von Vorstandssitzungen gab es keine schriftlichen Protokolle, Honorarzahlungen an den künstlerischen Leiter und die künstlerischen Mitwirkenden wurden ebenso wie die Anstellung der Obfrau ohne schriftliche Vereinbarungen getätigt.