Dresscode und Garderobe

Wie fesch muss ich mich machen? Stell dir vor, du triffst dich zum ersten Mal mit deinen Schwiegereltern zum Abendessen, aber sie sind eigentlich eh ganz gechillt. Anders gesagt: Die meisten BesucherInnen zeigen sich von ihrer leger-eleganten Seite.

Wichtig vor allem im Winter: Bargeld für die Garderobe (1,20 Euro) mitnehmen!

Wie funktioniert das Dinnertheater?

Während der Vorstellungen im Vindobona kann und soll gespeist sowie getrunken werden. Demnach erwartet die BesucherInnen statt eines klassischen Saalplans (Bühne frontal zu Stuhlreihen) eine Art Speisesaal mit Zweier- und Gemeinschaftstischen.

Die Tickets sind in drei Kategorien aufgeteilt: Kategorie zwei und drei bedeutet, dass man mit fremden Personen am Tisch sitzen wird. Nur, wer Kategorie eins wählt, kann zu zweit oder in einer geschlossenen Gruppe dinieren. Der Ablauf ist sehr ähnlich wie in einem Restaurant: Bestellt wird am Tisch; die kulinarische Begleitung ist jedoch nicht im Ticketpreis enthalten.