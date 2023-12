Erstmals eine Frau als Leiterin

Nach Kriegsende diente das Haus wie das Theater an der Wien von 1945 bis 1955 als Ausweichquartier für die durch Bomben zerstörte Wiener Staatsoper. 1955 übernahm Franz Salmhofer die Direktion. Die Volksoper erhielt ein eigenes Ballett und zeigte in ihrem Spielplan neben Oper und Operette auch erstmals die angelsächsischen Musicals wie Leonard Bernsteins "West Side Story" oder "Kiss me Kate" von Cole Porter.

Auf Salmhofer als künstlerischen Leiter folgten Albert Moser (1963-1973), Karl Dönch (1973-1986) und schließlich Eberhard Waechter (1986-1992). Dieser hatte gemeinsam mit Ioan Holender 1991 als Generalsekretär auch die Leitung der Wiener Staatsoper übernommen, die damit erstmals unter gemeinsamer Direktion mit der Volksoper geführt wurde. Nach Waechters überraschendem Tod übernahm Holender 1992 die alleinige Direktion beider Häuser, und übergab 1996 die Leitung der Volksoper an Klaus Bachler (mittlerweile Nikolaus Bachler). Nach dem jetzigen künstlerischen Leiter der Osterfestspiele Salzburg trat 1999 Dominique Mentha sein Amt an, bevor er bereits 2003, statt wie geplant 2005, nach längerer Kritik an seinem Programm das Handtuch warf.

Auf dessen Nachfolger Rudolf Berger folgte schließlich 2007 der bayerische Burgschauspieler Robert Meyer, der das Haus wieder in ruhigere Fahrwasser führte. Als er im Vorjahr das Zepter an Lotte de Beer übergab, war Meyer mit 15 Jahren Dienstzeit der längstgediente Direktor der Volksoper, womit er selbst das legendäre Vorbild aus der Gründungszeit, Rainer Simons, in den Schatten stellte. Seither steht mit der 42-jährigen Niederländerin erstmals eine Frau dem Haus am Gürtel vor, die sich seit Amtsantritt daran macht, so manch vermeintlich eherne Gewissheit und so manche Formate auf den Kopf zu stellen. Und dazu gehört auch eine ungewöhnliche Feierstunde.

