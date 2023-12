Raffinierte Bühne im Theater in der Josefstadt

Und für das Publikum? Es war von vornherein klar, dass von Peymann, diesem großen Diener der Dramatiker und ihrer Texte, keine verwegene Neudeutung zu erwarten war, keine Endzeitparabel in Zeiten der Klimakatastrophe und keine Beweisführung dazu, dass Warten letztlich hoffnungslos und Handeln der einzige Ausweg aus der allgemeinen Verzagtheit angesichts übergroßer Probleme ist. Nach der Pause dieses mit über zweieinhalb Stunden deutlich zu lang geratenen Abends zeigt Peymann kurz, dass er selbstverständlich auch anders könnte. Da wird Kriegslärm eingespielt, hört man Hubschrauber und Detonationen und sieht den Schein von Explosionen. Mit einem Fingerschnippen stellt Wladimir das ab und licht- und tontechnisch wieder die Ausgangssituation her. Und die heißt: Theater. Wir spielen Leben. Wir spielen Warten.

Bühnenbildner Paul Lerchbaumer hat einen Raum ersonnen, der sofort an die streng geometrischen Plätze auf den Bildern von Giorgio de Chirico erinnert. Becketts Landstraße liegt zwischen zwei weißen Fassadenstreifen mit je drei Durchgängen und ist offenbar schon seit längerem verkehrsberuhigt: Fast genau auf dem Mittelstreifen wächst der berühmte kahle Baum, der wie in so vielen Inszenierungen davor auch hier mehr an eine Kunstinstallation denn an einen Naturüberrest erinnert. Auch die übrige Natur ist künstlich: Sonne, Mond und Sterne könnten aus einem Märchenstück stammen. Realistisch ist hier nichts, bloß das Papier, mit dem die Fassaden bespannt sind, und die von Lucky in einem furiosen Auftritt zerrissen werden.