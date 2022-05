Wiener Staatsoper 2022/23: Neuerungen am Sitz- und Spielplan

Neuproduktionen im Programm

Es gehe nicht um den Rückgriff auf eine Ästhetik, sondern eine Inspiration aus dem Geist heraus, stets den kompromisslosen Weg in die Werke zu suchen. So ist gleich die erste Premiere am 29. September dezidiert Mahler gewidmet, wenn aus dessen Jugendwerk, der Kantate "Das klagende Lied", und den "Kindertotenliedern" der Abend "Von der Liebe Tod" geformt wird, für den abermals Regisseur Calixto Bieito verantwortlich zeichnen wird.

Am 4. Dezember dann feiert Regiealtmeister Keith Warner sein Hausdebüt mit Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg", für das ein Ensemble um Michael Volle, Wolfgang Koch und Georg Zeppenfeld versammelt wird. Dann wird nach 50 Jahren die große "Salome"-Inszenierung von Boleslaw Barlog ersetzt, wenn am 2. Februar der 47-jährige Franzose Cyril Teste, der vom Sprechtheater kommt, die Strauss-Oper neu deutet. Die Titelpartie wird die 48-jährige Schwedin Malin Byström übernehmen, der Roščić eine große Zukunft am Haus vorausraunte.

Weiter geht es am 5. März mit "Le nozze di Figaro" als dem von Mahler während seiner Direktionszeit meistdirigierten Werk, mit dem die Da-Ponte-Trilogie von Barry Kosky am Haus fortgeführt wird. Fortgesetzt wird auch das Monteverdi-Projekt, erklingt doch am 2. April erstmals "Il ritorno d'Ulisse in Patria", wobei wieder der Concentus Musicus die musikalische Gestaltung übernimmt. Den Premierenabschluss der Saison bildet dann Francis Poulencs "Dialogues des Carmélites", die am 21. Mai 2023 von der jungen Salzburgerin Magdalena Fuchsberger gestaltet wird. "Ich halte dieses Werk für uneingeschränkt repertoiretauglich, weil die Musik so magisch ist", begründete Roščić seine Wahl, das Werk nach 1964 erstmals wieder auf den Spielplan zu heben.