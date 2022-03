Für die queere Community ist die Lage in der Ukraine aktuell besonders gefährlich: Momentan ist es nur Cis-Frauen und Kindern erlaubt, das Land zu verlassen – Transpersonen und intergeschlechtliche Frauen mit männlichem Geschlechtseintrag dürfen ohne gültigen Pass meist keine Checkpoints überqueren, schwule und bisexuelle Männer fallen unter die Generalmobilmachung des ukrainischen Militärs und sind im Einsatz oder bei einer möglichen Gefangennahme oft besonders vulnerabel.

Was kannst du also tun, um die queere Community in der Ukraine zu unterstützen?