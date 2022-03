Ukraine: Electric Church rockt Votivkirche mit Benefizkonzert

Mit dem Konzert "Electric Church ON A HILL" am 29. April wollen die Päpstlichen Missionswerke die Wiener Votivkirche rocken und dabei der Ukraine helfen - der Erlös aus dem Ticketverkauf geht an die Hilfe für Binnenflüchtlinge und den Wiederaufbau. DJ Sergio Manoel Flores, Geiger Yury Revich und Singer-Songwriterin Loretta Who gehören zum Line-Up. Missio wolle ein "lautstarkes und unüberhörbares Zeichen setzen", so Nationaldirektor Pater Karl Wallner.