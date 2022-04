MusicAeterna lud MusikerInnen aus Ukraine ein

In jedem Falle setzt Currentzis mit dem Benefizorchester ein Zeichen. Neben den Mitgliedern des Orchesters sind ukrainische Musikerinnen und Musiker zu Gast, die auf Einladung der MusicAeterna am Konzert teilnehmen werden. Doch auch wenn man jetzt zu den lange vereinbarten Konzerten stehe, sei zugleich klar, dass die MusicAeterna mittelfristig für eine Finanzierung sorgen müsse, die ihre Unabhängigkeit garantiere, was in Russland sicherlich nicht leicht werde. "Aber davon wird abhängen, ob wir unsere künftige Zusammenarbeit unterbrechen müssen", machte Naske deutlich.