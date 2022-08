Ukraine: Unabhängigkeitsfeier in und um Stephansdom in Wien

Chormusik und Ansprachen im Stephansdom

Zum Einsatz im Stephansdom kam auch aber der Chor des Charkiwer Lyssenko-Operntheaters, der derzeit außerhalb der Ukraine tätig ist. Man habe seit dem 24. Februar im eigenen Haus nicht mehr auftreten können, schilderte der APA ein Solist, der von der völligen Einstellung des kulturellen Lebens in seiner fast permanent beschlossenen Heimatstadt berichtete.

"Bleiben Sie meinem Volk gewogen", appellierte der ukrainische Botschafter in Wien, Wassyl Chymynez, in einer Rede von der Kanzel an anwesende Österreicherinnen und Österreicher. Die Werte, die seit dem dem 24. Februar von ukrainischen Soldaten auf ukrainischem Boden verteidigt würden, seien auch europäische Werte, erklärte er.

Auf Unterstützung wird weiterhin gesetzt

Wer eine Rücknahme der gegen Russland verhängten Sanktionen in Erwägung ziehe, spiele dem Aggressor in die Hände anstatt seine Opfer zu unterstützen, erneuerte der Diplomat Kritik an manchen österreichischen Politikern. Jede Familie in der Ukraine wisse, was Teuerungen bedeuteten und wie belastend ein Winter mit Schwierigkeiten bei der Gasversorgung sein könne, zeigte er gleichzeitig Verständnis für soziale Probleme in Österreich.

"Wir hoffen, dass Österreichs Unterstützung für die Ukraine auch weiterhin erhalten bleibt", sagte Chymynez im Anschluss der APA. Wirtschaftliche und humanitäre Hilfe aus Österreich ermögliche angesichts des enormen Ausmaßes von Leid und Zerstörung, dass die Ukraine standhaft bleibe. Dadurch könne auch dazu beigetragen werden, den Krieg möglichst schnell zu beenden, betonte der Diplomat.