Wiener Stadthalle lädt zu Benefizkonzert mit Musicalstars

Auch die Wiener Stadthalle lädt zu einem Benefizkonzert für die bedrängte Ukraine. "Stimmen für den Frieden" wird am Sonntag, dem 20. März, (19 Uhr) gemeinsam von der Stadt Wien und den Medienpartnern ORF Wien und ORF III zugunsten von "Nachbar in Not" veranstaltet und live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF III ausgestrahlt. Die Moderation übernehmen Barbara Rett, Peter Polevkovits und Lukas Perman.