Ab 1950 im deutschsprachigen Raum

Im 18. Jahrhundert war der Brauch endgültig etabliert: Man schickte sich Grußkarten (“Valentines”) und Süßigkeiten – häufig auch anonym. Und spätestens im 19. Jahrhundert hatte sich in England ein kommerzieller Markt rund um den 14. Februar gebildet. Auswanderer nahmen diese Tradition in die USA mit und so kam sie schließlich über Umwege auch in den deutschsprachigen Raum. 1950 wurde der erste Valentinsball in deutschen Nürnberg veranstaltet.

Heute wird der Tag in allen Kulturen rund um den Globus gefeiert, wobei sich die Traditionen stark unterscheiden können. In Japan ist es der "White Day", an dem die Frauen den Männern Geschenke machen. Dafür müssen sich die Herren aber einen Monat später, am 14. März, ebenfalls mit Geschenken revanchieren. Etwas früher, am 25. Jänner, geben sich Liebende in Wales sogenannte "Love Spoons", also hölzerne Löffel mit Herzverzierungen, als Symbol ihrer Zuneigung.