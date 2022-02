In fast jedem Liebesfilm gehört ein Date am Eislaufplatz zur Tagesordnung. Vor allem, wenn der Streifen in New York zur Weihnachtszeit spielt. Doch wer braucht den Big Apple, wenn es den Wiener Eistraum gibt? Jedes Jahr wird die Anlage größer und noch spektakulärer. Und auf 9.500 Quadratmeter findet man sicher ein ungestörtes Eck, wo man ein, zwei Busserl austauschen kann!