Das Geschäft ist mit mehreren Filialen in ganz Wien vertreten. Was auf Pinterest gerade in ist, das kann man bei Bloomd bestellen – auch die beliebten Trockenblumen sowie Pflanzen für den Indoor-Dschungel.

Das Lieferdatum kann beim Bestellen selbst bestimmt werden. Die Zustellung am jeweiligen Tage erfolgt zwischen 11:00 und 19:00.