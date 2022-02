Seinen Ursprung hat der Galentine's Day übrigens in der Kultserie "Parks & Recreations", wo Amy Pohlers Figur den inoffiziellen Feiertag am Tag vor Valentinstag, also am 13. Februar ins Leben ruft. Ob ihr euren Galentine's Day am 13. oder am 14. Februar feiert, bleibt euch letzten Endes selbst überlassen.

Der Name Galentine's Day stammt vom englischen "Gal", Slang für "Girl" – das heißt natürlich nicht, dass ihr am Galentine's Day nur eure weiblichen Freundinnen beschenken dürft. Jedes Geschlecht wird gern beschenkt!