Valentinstagsgrüße aus der Conditorei Sluka

Die Wiener Traditionskonditorei Sluka auf der Kärntner Straße will Paaren zum Valentinstag eine kulinarische Freude machen. Köstliche Brötchen, Süßes Champagner und wahlweise rote Rosen (!) warten in diversen Boxen in verschiedenen Größen. Einfach online bestellen!

Mehr Infos hier.