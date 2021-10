Burg Forchtenstein: Themenpfad 100 Jahre Burgenland

Ein Themenpfad in Burg Forchtenstein, einem der bedeutendsten Wahrzeichen des Burgenlandes, erläutert anhand ausgewählter Geschehnisse die wechselhafte Historie der Burg im letzten Jahrhundert. Von der Beschlagnahme zahlreicher Kunstschätze aus den Sammlungen der Fürstenfamilie unter der ungarischen Räterepublik, über die prunkvollen Theaterfestspiele im Burgraben in den 1960er-Jahren bis hin zur systematischen Wiedererschießung zum gegenwärtigen, international renommierten Museums- und Forschungsstandort und beliebten Ausflugsziel zeichnet die Ausstellung über die Burgbrücke in zehn Stationen ein so packendes wie informatives Bild der Geschichte des mächtigen Bollwerks in einem bewegten Jahrhundert.

Öffnungszeiten:

1. September - 31. Oktober

Montag und Mittwoch bis Sonntag von 10.00 - 17.00 Uhr geöffnet.

1. November bis März 2022

Winter-Ticket mit Führung (nur auf Deutsch)



Montag, Mittwoch, Donnerstag

11.00 und 13.00 Uhr

Freitag - Sonntag und feiertags zusätzlich um 15.00 Uhr