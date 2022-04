Andreas Gabalier tritt im Juli auf der Seebühne Mörbisch auf

Nach vier Jahren Albumpause gibt es in Kürze ein neues: "Es ist handmade", werde zwölf Songs, bunt gemischt von "alt gewohnter Machart" und "Back to the Roots" bis hin zu Neuem sowie ein Cover bieten, so der Sänger. Daran gearbeitet wurde auch in den USA, in Nashville, und in Berlin. Bis in die vergangene Nacht sei noch daran gewerkt worden, jetzt gebe es noch "zwei klitzekleine Änderungen, dann kann der Osterhase kommen", meinte Gabalier. Die Zeit in den USA sei vor allem auch deshalb positiv gewesen, da "der Umgang mit Corona bisserl anders war. Kunst und Kultur müssen wieder Platz finden in Österreich".

Nach pandemiebedingter Pause ist es für ihn daher ein neuer Start: "Die Sehnsucht nach Konzerten ist groß." Angesprochen auf Neustarts erklärte er weiter: "In dem Fall ist es ein musikalischer Neuanfang, die Liebe muss noch ein bisserl warten."