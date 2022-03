Seefestspiele Mörbisch zeigen Hit-Musical "Der König und ich"

Alfons Haider war selbst einmal der Musical-König

Den König in dem Musical von Rodgers & Hammerstein habe er rund 500-mal selbst gespielt und auch den legendären Darsteller Yul Brynner (in der Verfilmung "Anna und der König" an der Seite von Jodie Foster) noch persönlich getroffen, erzählte Alfons Haider. "Ich sehe das als mein Baby." Laut Verlag werde es in Mörbisch "die größte 'King and I'-Produktion ever" geben. 100 Mitwirkende (darunter 44 asiatische Darsteller) auf und 100 Mitarbeiter hinter der Bühne, über 200 Kostüme und 3.600 Quadratmeter Bühnenfläche sind ein paar Zahlen dazu.

"Mein Wunsch war, wieder mal extrem zu sein", bekannte Bühnenbildner Walter Vogelweider. "Es geht ordentlich ab, wir wollen ständig verzaubern. Wir haben 18 Schauplätze und 23 Szenenbilder - und den höchsten Turm, den Mörbisch je hatte. Mit der Spitze werden wir 30 Meter schaffen." 800 Quadratmeter Fläche sind alleine am Turm mit Goldfarbe zu bemalen. Es gibt einen Gebirgszug, einen Neun-Meter-Wasserfall, erstmals direkten Kontakt der Darsteller zum Publikum und angeblich erstmals in der Aufführungsgeschichte des Musicals nicht nur Paläste, sondern auch Armenviertel auf der Bühne.