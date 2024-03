Auf der Burg Güssing erinnert ab kommendem Freitag eine Sonderausstellung an den 30. Juni 1524, an dem die Burg zum Herrschaftszentrum der ungarischen Adelsfamilie Batthyány wurde. Damals wurde Franz Batthyány vom ungarischen König Ludwig II. mit der Burg und Herrschaft Güssing belehnt. Die Schau zum 500-Jahr-Jubiläum zeigt unter anderem Schätze aus dem Familienbesitz und Teile des Archivs, erläuterte Kurator Gert Polster am Mittwoch.