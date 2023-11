Raum für Sonderausstellungen

In den nächsten Monaten werden im Inneren der nun offiziell in den Kreis der "Austrian Leading Sights" aufgenommenen Burg Schlaining Bereiche für Zeitgeschichte frisch konzipiert. Weiters soll Raum für Sonderausstellungen und quasi die DNA der Burg, das Thema Frieden, geschaffen werden. Im Untergeschoß wird zudem ein neues Burgmuseum entstehen. Präsentiert werden sollen die Pläne für den Relaunch und den Ausbau noch in diesem Jahr von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), wurde in einer Aussendung angekündigt.

Die Friedensburg wurde vor 750 Jahren erstmals urkundlich erwähnt und war nach einer umfassenden Sanierung Austragungsort der Jubiläumsausstellung "Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte". Der 100. Geburtstag wurde 2021 gefeiert.