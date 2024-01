Mit dem Kellertheater wird im Februar auch der letzte Bestandteil der generalsanierten Cselley Mühle in Oslip wieder eröffnet. Die Veranstaltungsstätte soll wie bisher Musiker:innen aus der Region, Experimentierfreudigen und dem Underground eine Bühne bieten. Den Auftakt macht am 16. Februar die Wiener Soulband Bad Ida, die ihr Debütalbum "Hope Less" präsentierten wird. Begleitet wird sie von Singer-Songwriter Benjamin Gedeon aus Halbturn (Bezirk Neusiedl am See).