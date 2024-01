Die besten Veranstaltungen im Burgenland

Noch vor den Festspielen zieht es die Rockfans ins Burgenland. Beim Nova Rock Festival auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf werden von 13. bis 16. Juni unter anderem Green Day, Avenged Sevenfold, Måneskin und Bring Me the Horizon mit den Massen feiern.

Aber auch das Butterfly Dance (5. Juli) und das Lovely Days (6. Juli) Festival ziehen Konzert-Liebhaber:innen ins Burgenland

Für Klassikfans werden das Schloss Esterhazy in Eisenstadt und das Lisztzentrum Raiding ganzjährig mit Konzerten bespielt.

Was sonst noch so los ist im Burgenland? Hier eine erste Vorschau aus dem Kulturkalender 2024:

9.1.-22.12. Ausstellung "Das Eisenstadt, Landesmuseum Burgenland: Land in Burgenland Bewegung, Land der Begegnung" 10.1. Neujahrskonzert Eisenstadt, Kultur- und Haydnorchester Eisenstadt Kongresszentrum 16.1.-31.3. Ausstellung Fotoclub Mattersburg, Kulturzentrum Mattersburg 21.1. Konzert zum Jahresbeginn Eisenstadt, Schloss Esterhazy 25.1.-14.4. Ausstellung "John Eisenstadt, Landesgalerie Petschinger: Fertilize" Burgenland 2.-4.2. Faschingskabarett Oberschützen, Kulturzentrum 20.2.-21.4. Ausstellung Christine Oberschützen, Kulturzentrum Elefant-Kedl 5.3.-17.11. Ausstellung "Haydn@home" Eisenstadt, Haydn-Haus 7.3.-17.11. Ausstellung "R.I.P. - Eisenstadt, Landesmuseum Kulturen des Abschiedes Burgenland und des Erinnerns" 15.-17.3. Streichquartettfestival Eisenstadt, Schloss "quartetto plus" Esterhazy 15.-17.3. Barock-Jazz-Festival Raiding, Lisztzentrum Raiding 21.3. Pianofestival-Preview Eisenstadt, Schloss "Keys to Heaven" Esterhazy 24.-28.3. Internationales Rust, Seehof Gitarrenfestival Rust 9.4.-2.6. Ausstellung Uta Prantl Mattersburg, Kulturzentrum 23.4.-12.5. Ausstellung "Reset" Eisenstadt, Landesgalerie Burgenland 23.4.-25.6. Ausstellung Fotoklub Oberschützen, Kulturzentrum Panoptikum 26.-28.4. Pianofestival "Keys to Eisenstadt, Schloss Heaven" Esterhazy 26.-28.4. Brass Festival Raiding Raiding, Lisztzentrum 4.-12.5. Festival "Klangfrühling" Stadtschlaining, Burg Schlaining 12.5. Konzert zum Muttertag Eisenstadt, Schloss Esterhazy 18.-26.5. Musical Güssing mit Güssing, Burg Premiere "Burgtastisch" 22.5. Konzert "Building Bridges" Eisenstadt, Schloss Esterhazy 23.5.-19.9. 50. Halbturner Halbturn, Schloss Schlosskonzerte 26.5. Konzert des Eisenstadt, Schloss Residenzorchesters Esterhazy 28.5.-6.10. Ausstellung "Jennersdorf. Eisenstadt, Landesgalerie Elfie Semotan" Burgenland 31.5./1.6. Show "Starnacht am Mörbisch, Seebühne Neusiedler See" 11.6.-25.8. Ausstellung Doris Schamp Mattersburg, Kulturzentrum "Cartoons" 13.-16.6. Festival "Nova Rock" Nickelsdorf, Pannonia Fields 13.-23.6. Liszt Festival Raiding Raiding, Lisztzentrum "Juni-Zyklus" 22.6. Konzert "Liebst du um Eisenstadt, Schloss Schönheit" Esterhazy 2.-28.7. Schloss-Spiele Kobersdorf Kobersdorf, Schloss mit Premiere "Der Diener zweier Herren" von Peter Turrini nach Goldoni 5.7. Festival "Butterfly Dance" Eisenstadt, Schlosspark 6.7. Lovely Days Festival Eisenstadt, Schlosspark 10.7.-25.8. Oper im Steinbruch mit St. Margarethen, Steinbruch Premiere "Aida" von Giuseppe Verdi 11.-20.7. Kammermusikfest Lockenhaus Lockenhaus, Burg 11.7.-17.8. Seefestspiele Mörbisch mit Mörbisch, Seebühne Premiere "My Fair Lady" 16./17.7. Show "Die Schlagerparty am Mörbisch, Seebühne Neusiedler See" 20.7. Konzert "Ein höfisches Eisenstadt, Schloss Fest" Esterhazy 26.-28.7. Konfrontationen 2024 Nickelsdorf, Jazzgalerie 1.-11.8. jOPERA Jennersdorfer Neuhaus am Klausenbach, Festivalsommer mit Schloss Tabor Premiere "Im weißen Rössl" von Ralph Benatzky 2.-17.8. Musical Güssing mit Güssing, Burg Premiere "Anatevka" von Jerry Bock 9.-10.8. Festival "picture on" Bildein, Festivalgelände 18.8. Sommerkonzert Eisenstadt, Schloss Esterhazy 29.8.-8.9. Uhudlerlandestheater mit Neuhaus am Klausenbach, Premiere "Der Freyschütze Schloss Tabor - oder Jägerromantik 2.0" 3.9.-3.11. Ausstellung Friederike Mattersburg, Kulturzentrum Lorenz Hartl 11.-22.9. Herbstgold Festival: Eisenstadt, Schlosspark "Verführung" 11.9.-10.11. Ausstellung Franz Vana Oberschützen, Kulturzentrum 10.-20.10. Liszt Festival Raiding Raiding, Lisztzentrum "Oktober-Zyklus" 22.10.-22.12. Ausstellung "Hannah & Lea Eisenstadt, Landesgalerie Neckel" Burgenland 12.11.-31.12. Ausstellung Willy Puchner Oberschützen, Kulturzentrum 12.11.-10.1. Ausstellung Anna Mattersburg, Kulturzentrum Tinhof-Zapletal 30.11. Konzert "Die Stimme der Eisenstadt, Schloss Blockflöte" Esterhazy 7.-8.12. Advent Festival Raiding Raiding, Lisztzentrum "Family Concerts"