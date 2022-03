Festival-Radweg durch Burgenland

An der westlichen Seite des Neusiedler Sees verbindet diese Strecke einige der schönsten Orte des Burgenlandes und kombiniert Kulturhighlights mit Wein- und Kulinarikerlebnissen. Es warten malerische Orte wie Donnerskirchen und Rust, die Festspielstätten Mörbisch am See und St. Margarethen, die Haydn-Metropole Eisenstadt das Schloss Esterházy.

Mehr Infos zur Route hier.