Musikalisches Programm bei Herbstgold 2024

Die achte Ausgabe des Festivals hat Rachlin unter das amouröse Motto "Verführung" gestellt: "Ich möchte, dass sich die Künstler:innen musikalisch austoben können", unterstrich der Intendant seinen Ansatz bei der Auswahl der Musizierenden.

Das Eröffnungskonzert gestalten etwa Martha Argerich mit dem "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns, sowie das Chamber Orchestra of Europe mit zwei Symphonien von Hausgott Joseph Haydn. Ein Stammgast in Eisenstadt ist indes das Janoska Ensemble, das am 12. September mit dem Romni-Orchester 100 Gipsy Violins musiziert.

Intendant Rachlin ist in seiner zweiten Profession als Violinist am 19. September mit Kolleg:innen mit Werken von Beethoven und Penderecki zu hören. Und am anderen Ende des Programmbogens, am 21. und 22. September, steht Rachlin dann in seiner dritten künstlerischen Existenz, der des Dirigenten, am Pult zweier Klangkörper. Am ersten Abschlusstag spielt das Philharmonia Orchestra London mit ihm Mendelssohn und Mozart.