Jennersdorfer Festivalsommer spielt zum 20-Jahr-Jubiläum "Sissy"

Der Jennersdorfer Festivalsommer jOPERA zeigt zu seinem 20-Jahr-Jubiläum heuer Fritz Kreislers Operette "Sissy". Die berühmte Liebesgeschichte von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph feiert am 4. August auf dem südburgenländischen Schloss Tabor Premiere. Insgesamt sind acht Vorstellungen geplant, kündigten Generalintendant Alfons Haider und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag bei einer Pressekonferenz an.