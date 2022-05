Volkstheater Wien: Erlebnistheater in der Spielzeit 2022/23

Start mit "Faust"

Das Theaterprogramm wird gestartet mit einem "Stück, das versucht zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält", kündigte Voges Goethes "Faust" in eigener Regie an. Dabei arbeitet er mit Fotograf Marcel Urlaub, der als Setting eine Mischung aus Live-Fotoshooting und Fotoausstellung plant. Die "Faust"-Besetzung ließ sich der Regisseur indes nicht entlocken: "Da kommen einige Überraschungen auf Sie zu!"

"Es wird lustig werden", versprach der Theaterleiter - und kündigte nicht nur Molières "Der eingebildete Kranke", "inszeniert von DEM Komödienexperten im deutschen Sprachraum, Leander Haußmann", an, sondern auch die Uraufführung einer Weltuntergangskomödie namens "Apokalypse Miau". "Es geht um die jährlich stattfindende Destroy-Theaterpreis-Verleihung, neben der gerade die Welt untergeht", verriet Voges, der Nestroy "Fachbühnen, die das besser können als wir", überlassen will. "Unsere Stärken liegen woanders." Nämlich offenbar bei Shakespeare: "Luk Perceval wird bei uns gleich fünf große Shakespeares machen. Das wird sicher ein Highlight der Saison werden." Unter dem Titel "Rom" geht es um "Julius Caesar", "Coriolanus", "Antonius und Cleopatra", "Cymbeline" und "Titus Andronicus", die in einem über zwei Saisonen reichenden zweiteiligen Prozess er- und bearbeitet werden

Musik findet auch Platz auf der Bühne

Zweimal befasst man sich mit dem Thema Öl: Sascha Hawemann inszeniert den gleichnamigen Upton-Sinclair-Roman, Manuela Infante, die Voges als tolle Theatermacherin aus Chile ankündigte, erarbeitet "Black Flame - A Noise Essay", einen "fast popkonzertähnlichen großen Monolog, tief philosophisch und gleichzeitig berauschend". Apropos Musik: "Ich bin Carmen" wird nach dem großen Erfolg der einmaligen Aufführung doch in der nächste Saison weitergespielt (Voges: "Was für ein toller Abend!"), dafür kommt Claudia Bauer, die mit ihrem Jandl-Abend zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde, erst zu Beginn der übernächsten Spielzeit als Regisseurin wieder.