Musikalisch wird’s auch in Illmitz: Die "Woodstock Weinroas", in Kooperation mit dem größten Blasmusikfestival Europas, dem "Woodstock der Blasmusik", bringt Blasmusik auf höchstem Niveau in fünf Lokale im Ort und am See, dazu am 23. April ein Trachtenclubbing in Kathis World.

Am 29. April lädt Landesrätin Daniela Winkler zum großen Familienfest nach Neusiedl am See. Und an den letzten beiden Wochenenden im April können die Weinschätze der Region in Gols, Jois, Oggau am Neusiedler See, Podersdorf am See, Rust und Weiden am See wieder verkostet werden.