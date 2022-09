Lebendige Volkskultur in Graz

Seit der ersten Veranstaltung 2002 nehmen alle steirischen volkskulturellen Verbände teil. Die meisten präsentieren sich auf den unzähligen Bühnen, die in der Innenstadt verteilt sind. Andere wiederum zeigen ihr Handwerk und ihre Kultur bei Ständen, an denen sich die Menschen tummeln, kosten und kaufen. Neben den Plätzen, Straßenzügen und Gassen werden auch ausgewählte Innenhöfe der Altstadt bespielt. Das gesamte Veranstaltungsareal ist rund fünf Hektar groß. So auch am Sonntag: Mini-Konzerte auf mehreren Plätzen, Harmonika-Klänge und viel Tracht waren zu hören und zu sehen.

Das Aufsteirern ist seit jeher eine beliebte Bühne für Wahlkampf. Diesmal nutzten sie die Präsidentschaftskandidaten Gerald Grosz und Walter Rosenkranz. Andere bekannte Persönlichkeiten haben am Sonntag auch bei der "Rosenkrapfen-Challenge" der Landwirtschaftskammer Steiermark teilgenommen - inklusive dem Genuss der österreichischen Krapfenrarität.