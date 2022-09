Klanglicht: Grazer Festival verbindet heuer zwei Stadtteile

Erstmals zwei Locations gleichzeitig beleuchtet

Programmkuratorin Birgit Lill sagte, die 15 Standorte mit ebenso vielen Installationen würden von 14 Künstlern bzw. Künstlerkollektiven bespielt. Neun davon sind Graz-spezifisch entwickelt worden. Amanda Parer, deren Hasen 2019 die nächtliche Innenstadt bevölkerten, werde heuer zwei Werke innerhalb der unmittelbaren Sichtachse zwischen Berg und Brauquartier inszenieren, in Auseinandersetzung mit der "Fragilität der Natur". Eine Installation gibt es im Herbersteingarten am Schloßberg, weitere im Rahmen von "Fantastic Planet" an mehreren Plätzen im Reininghauspark.

Die Lichtbrücke zwischen Schloßberg und Reininghaus wird der Finne Kari Kola spannen, der schon weltweit mit Lichtspielen etwa an Küstenabschnitten "Land art" betrieb. "In Finnland hat man ja viel Möglichkeit, in der Dunkelheit zu gestalten", so Lill launig. Antonia Manhartsberger setzt sich im Reininghauspark mit der Geschichte der dort befindlichen Branntweinfässer auseinander. Auch die "Nachbarn" wurden in die Gestaltung von Klanglicht miteinbezogen: Der Studiengang Communication, Media, Sound und Interaction Design der nahen FH Joanneum wird sich mit "Growth" einer Art ortsspezifischem Lichtballett über Reininghaus widmen.

"Mit dem Kollektiv "Mo:Ya" hat es heuer endlich geklappt, sagte Lill. "Diese verwandeln den 28 Meter hohen Uhrturm mit dem Projekt 'Chronos' in eine Lichtskulptur. 'Chronos' bezieht sich auf das Uhrwerk im Inneren, die Klangwelt dazu kommt 'Seismo' aus Graz", schilderte die Programmkuratorin. In den Kasematten inszeniert der deutsch-britische Künstler Sebastian Kite mit "Inner Outer, Other" eine andere Welt. In den Stollen setzt sich Miriam Prantl in neun Stationen mit dem Höhlengleichnis von Platon auseinander. Im Dom im Berg baut der Katalane Antoni Arola in "Limbo" mit Licht, in den optischen Konstrukten können Besucher "wandern, eintreten, aussteigen".