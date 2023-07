Grazer CoSA zeigt Ausstellung von National Geographic

Egal ob Getränkeflaschen, Einkaufssackerl oder Duschgelverpackungen: Mit Plastik sind wir täglich in Kontakt. Die Fotoausstellung "Planet or Plastic?" von National Geographic will Bewusstsein über die globalen Auswirkungen von Plastikmüll schaffen. Nun zeigt das Center of Science Activities (CoSA) in Graz die Ausstellung bis 25. Februar 2024 erstmals in Österreich, hieß es bei der Presseführung.