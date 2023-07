"Stadtbalkon" an der Mur in Graz eröffnet

"Willkommen auf Balkonien" hieß es am Freitag bei der Eröffnung des "Stadtbalkons" am Ufer der Mur in Graz. Die ausbetonierte Nische entlang des Flusses ist eines von acht "Nebenprodukten" des Zentralen Speicherkanals (ZSK), der im Zuge des Murkraftwerkbaus errichtet wurde. Während unter dem Balkon der Entlüftungsbau seinen Zweck erfüllt, soll oben künftig das Plätschern der Mur genossen werden. Laut Holding Graz ein "Mosaikstein, um die Stadt lebenswerter zu machen".