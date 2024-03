Neue Intendanz für Diagonale

Die neuen Intendanz hat den Starttag von Dienstag auf Donnerstag verlegt, um so das "Geschehen noch stärker auf ein dicht programmiertes Wochenende" auszurichten. "Festivals sind heute notwendiger denn je. In einer Ära des Überangebots an 'Content' dienen sie nicht nur als Lotse durch das qualitative Kino- und Festivalangebot eines Jahrgangs, sie liefern auch Gelegenheiten, aus der 'Bubble' der Vorlieben auszubrechen", so die beiden in ihren Presseunterlagen. Am Mittwoch bei der Programmpräsentation in Graz sprachen sie auch weitere Neuerungen an, denn "mit jeder Intendanz gibt es Veränderungen".

Das neue Forum wird im Heimatsaal des Volkskundemuseums angesiedelt und hat zum Ziel, ein "Debattenzentrum zu schaffen und Raum für Preisverleihungen und andere Veranstaltungen zu geben", sagte Kamalzadeh. So sind Diskussionen und Debatten geplant - unter anderem geht es heuer um mentale Gesundheit, künstliche Intelligenz sowie Diversität und Antirassismus in der Filmbranche. Festivalcafe werde das benachbarte Gatto im Museum sein.

Insgesamt will das Intendantenduo die Diagonale noch mehr in einen internationalen Kontext setzen. Das zeige sich beispielsweise mit der Werkschau zu Christoph Hochhäusler, einem deutschen Regisseur, dessen Filme Genre und politische Brisanz verknüpfen würden. "Er verbindet Intellekt und Gefühl" in seinen Filmen, schwärmte Kamalzadeh bei der Programmpräsentation. Eine weitere Position - so der neue Name der früheren Personale - befasst sich mit der heimischen Filmemacherin und Fotografin Lisl Ponger.