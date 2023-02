Volkskundemuseum: Die vielen Gesichter der europäischen Migration

"Was bedeutet Zuhause für dich? Ist es ein Ort oder ein Gefühl?" Mit diesen und weiteren Fragen setzt sich "Identity on the Line" auseinander. In der Ausstellung werden persönliche Migrationserfahrungen von Menschen in Europa im 20. Jahrhundert geteilt, wie am Donnerstag im Volkskundemuseum bei der Presseführung bekanntgegeben wurde. Zu sehen ist die Ausstellung bis 18. Juni 2023.