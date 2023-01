Was triggert negative Gefühle in dir, vielleicht sogar Hass? Die Auswirkungen der Pandemie, wenn man dich nicht aus der Bim aussteigen lässt, zu lange Arbeitstage, die Diätkultur oder ganz allgemein das Warten? Dann nimm den Hörer in der neuen Telefonzelle neben dem Schauspielhaus Graz ab und lass dich beruhigen.