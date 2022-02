Firmengeschichte im Graz Museum: Wie Anton Paar die Welt vermisst

Heute bestimmen die Mess- und Analysegeräte etwa den exakten Gehalt von Zucker in Limonaden, den Alkoholgehalt in Bier und die Schmierfähigkeit von Motoröl bei verschiedensten Temperaturen. Sie können aber auch das Kaugefühl von Gummibärchen und die Kratzfestigkeit von Handydisplays oder Nagellack analysieren. Das vergangene Jahr hat man mit einer Rekordauftragssumme von 465 Millionen Euro abgeschlossen. Anhand von Videos und Präsentationen einer ganzen Reihe von Dichtemessgeräten und Rheometern, die die Viskosität, also die Verformungs- und Fließeigenschaften von Stoffen messen, werden in der - nicht chronologisch ausgebauten - Ausstellung die speziellen Schwerpunkte des Unternehmens veranschaulicht. Mitarbeiter erzählen von der Bedeutung, am technischen und wissenschaftlichen Puls der Zeit zu sein. "Die Idee zur Ausstellung ist von den Mitarbeitern gekommen", sagte CEO Friedrich Santner am Dienstag beim ersten Rundgang.

Innovation und Tradition

Ab 1963 übernahm Ulrich Santner, der Schwiegersohn von Margareta Platzer, die Geschäftsführung: Er intensivierte den Kontakt mit Universitäten, systematisierte den Transfer neuer Technologien in die Industrie und baute ein internationales Netzwerk auf. Der Aufstieg zum Weltkonzern gelang Ende der 1990er-Jahre. 1997 trat sein Schwiegersohn und heutiger CEO, Friedrich Santner, in die Geschäftsführung ein. Unter seiner Führung wurden neue Vertriebs- und Serviceniederlassungen gegründet und komplementäre Messtechnikfirmen zugekauft. Rund 20 Prozent des Umsatzes werden in Forschung und Entwicklung investiert.

Das Geheimnis der Erfolgs des Unternehmens sieht der CEO in der Ausgewogenheit von Innovation und Tradition: "Würde es die Tradition - die Weitergabe des Handwerks und des Wissens - nicht geben, gäbe es uns nicht. Wäre die Innovation - die Suche nach Neuem, dem Fortschritt und nach dem Besseren - nicht vorhanden, wären wir wohl noch immer ein kleines Unternehmen in der Heinrichstraße".