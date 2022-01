Graz Museum baut digitale Angebote für Kinder und Erwachsene aus

Direktor Otto Hochreiter hat am Dienstag auch einen Ausblick auf die weiteren - analogen - Aktivitäten im Jahr 2022 gegeben: Die Ausstellung "Jochen Rindt, Mythos, Graz" wird verlängert und ist nunmehr bis 25. September zu sehen. Am 9. Februar wird die Ausstellung "exakt! - Anton Paar vermisst die Welt" online eröffnet.

Ab 27. Juli zeigt das Graz Museum in der Gotischen Halle eine Ausstellung über das Leben von Iranerinnen und Iranern in Graz. Mitte September will man eine Schau zur Plakatkunst der Zwischenkriegszeit in Graz im Rahmen des Projektes "Die Kunst der Verführung" eröffnen. Und ab Ende Oktober soll schließlich die große Herbstausstellung, die sich mit dem jüdischen Leben in Graz vom Frühmittelalter bis heute auseinandersetzt, zu sehen sein.