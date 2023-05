Das internationale Dramatiker|innenfestival in Graz steht von 21. bis 25. Juni unter dem Motto "Ins Offene". Gezeigt werden Ein-Personen-Arbeiten wie "The Knitting Pilgrim", aber auch Gastspiele wie "Mauern" des feministischen Performance-Kollektivs She She Pop oder ein (Nicht)Nibelungen-Stück des Festival Worms.

Das Schauspielhaus steuert unter anderem "Identitti Rezeptionista" und "Wunderland" bei, hieß es bei der Programmpräsentation.