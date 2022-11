Party in Graz: In diesen Clubs kannst du das Nachtleben genießen

Der Name dieses Lokals ist so catchy, dass man ihn einfach nicht mehr vergessen kann – egal, ob man schon dort war oder nicht. Aber wenn eine Umbenennung nötig wäre, würden wir Two Faced vorschlagen. Denn es gibt hier zwei Bereiche für konträre Geschmäcker: Zunächst den modernden Club mit leichtem Schickimicki-Ambiente. Hier spielt es Mainstream-Elektronik & -Techno. Geht man jedoch einen Raum weiter, steht man mitten auf einer Apres-Ski-Party. Das urige Discostadl ist nicht nur so eingerichtet, wie es klingt, sondern spielt auch Schlager und Austropop zum Mitgrölen.

Girardigasse 1, 8010 Graz